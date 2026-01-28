27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-2
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
1-1
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
1-2
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
1-0
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
2-1
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
4-0
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
3-0
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-1
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
2-1
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
1-0
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
2-0
27 Ocak
Reading-Exeter City
2-2
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
3-0
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-3

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Yunan kulübü Karditsa Iaponiki'yi 93-79 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Yunan kulübü Karditsa Iaponiki'yi 93-79 yendi.

Karditsa kentindeki Giannis Bourousis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat soyunma odasına 49-46 önde giden taraf TOFAŞ oldu.

Son periyot öncesi farkı 13 sayıya (62-75) yükselten TOFAŞ, karşılaşmayı 93-79 kazandı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibinde Besson 22 sayı, 5 ribaunt, Blazevic 19 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Karditsa Iaponiki ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
