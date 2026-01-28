Detroit Pistons, deplasman yorgunluğu yaşayan Denver Nuggets'ın son bölümdeki geri dönüş çabasına direnerek geride bıraktığımız gece oynanan karşılaşmayı 109-107 kazandı.Detroit cephesinde22 sayı ve 11 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken,son iki saniye kala çizgiye gelerek kullandığı iki serbest atışı sayıya çevirip toplamda aynı şekilde 22 sayıya ulaştı. Pistons bu sonuçla son 11 maçta 9. kez sahadan galip ayrıldı. Detroit, Doğu Konferansı'ndaki liderliğini sürdürürken, Boston Celtics'in 5,5 maç önünde yer alıyor.Denver adına24 sayı ve 10 asistle öne çıksa da, maçın son anlarında çizgide hata yaptı. Nuggets'ın 107-104 geride olduğu anda, bitime dört saniye kala üç sayılık atış denemesinde faul alan Murray, kullandığı ilk serbest atışı kaçırdı. Hemen ardından Tobias Harris faulle durduruldu ve iki serbest atışı da sayıya çevirerek farkı yeniden açtı. Murray, bitime 0.7 saniye kala bir kez daha serbest atış çizgisine gitti ancak bu kez ikinci atışı da kaçırarak Denver'ın umutlarını tüketti.Denver'dabir maçlık aranın ardından sahalara döndü ve 16 sayı, 16 ribaundluk "double-double" performans sergiledi. Nuggets, pazar günü Memphis Grizzlies ile oynamayı planlıyordu ancak ülkenin büyük bölümünü etkileyen kış fırtınası nedeniyle bu karşılaşma ertelenmişti. Bu durum, Denver ekibinin pazartesi sabahına kadar Memphis'te mahsur kalmasına yol açtı.Nuggets, bu maçtayoksun mücadele etti. Gordon, cuma gecesi Milwaukee karşılaşmasında sağ hamstring sakatlığını yeniden yaşamıştı. Ayrıcaveda sakatlıklarının rehabilitasyon sürecine devam ettikleri için forma giyemedi.Valanciunas, 31 Aralık'ta Toronto'da yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle 11 maçı kaçırmıştı. Litvanyalı uzun, perşembe gecesi Washington deplasmanında alınan galibiyette sahalara dönmüş, ancak Bucks karşısında dinlendirilmişti.Karşılaşmanın genelinde Detroit üstünlüğü elinde tutsa da maç son bölümde büyük heyecana sahne oldu. Pistons, ikinci çeyrekte farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve dördüncü çeyreğin başında 11 sayılık avantaj yakaladı. Ancak Denver, 97-90 gerideyken 7-2'lik bir seri yakalayarak farkı tek hücuma indirdi. Bitime 57 saniye kala Tim Hardaway Jr.'ın kaydettiği üç sayılık basket, skoru 103-102'ye getirdi ve maçı adeta ateşledi. Buna rağmen Detroit, serbest atış çizgisindeki soğukkanlılığıyla galibiyeti korumayı başardı.– 87 Sacramento Kings– 122 Milwaukee Bucks– 95 New Orleans Pelicans– 102 Brooklyn Nets– 103 Utah Jazz