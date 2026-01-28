Fenerbahçe'den Fofana çıkarması!

N'Golo Kante transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Fransız oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu.
Hedefteki isim; Milan'ın 27 yaşındaki ön liberosu Youssouf Fofana... İtalyan ekibi, daha önce Fofana için tekliflere olumsuz yaklaşmıştı ancak teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılığa onay vermesinin ardından Fransız yıldızı 30 milyon euroya satış listesine koydu.
İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK
Milan'ın bu hareketi sonrasında Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldız için yeniden girişimlere başladı.
Fofana her ne kadar ayılmak istemese de Allegri oyuncuyu kadroda düşünmüyor ve bunu da öğrencisine iletti. Fenerbahçe transfer komitesi; birkaç gün içinde İtalya'ya gidecek ve hem Milan'la hem de oyuncunur temsilcisiyle masaya oturacak.
San-lacivertliler, Fransız orta sahayı ikna ettiği an transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hafta sonuna kadar transfer netleşecek.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Fofana, 2024 ten bu yana Fransa Milli Takımı'na seçilemiyor. Bunun da nedeni İstikrarlı bir görüntü sergileyememesi. Oyuncu, Dünya Kupası'nda yeniden yer almak için süreklilik sağlamak zorunda.
Fenerbahçe, oyuncuya forma garantisi de vermeyi düşünüyor.
BU SEZON 21 MAÇ
Youssouf Fofana, Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 18, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
