28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Fenerbahçe'den Fofana çıkarması!

Milan'ın 30 milyon euroya satış listesine koyduğu Fofana için Fenerbahçe girişimlere yeniden başladı. Sarı-lacivertli yönetim, birkaç gün içerisinde İtalya'ya gidecek ve AC Milan'la masaya oturacak.

calendar 28 Ocak 2026 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Fofana çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



N'Golo Kante transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Fransız oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu.

Hedefteki isim; Milan'ın 27 yaşındaki ön liberosu Youssouf Fofana... İtalyan ekibi, daha önce Fofana için tekliflere olumsuz yaklaşmıştı ancak teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılığa onay vermesinin ardından Fransız yıldızı 30 milyon euroya satış listesine koydu.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK


Milan'ın bu hareketi sonrasında Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldız için yeniden girişimlere başladı.

Fofana her ne kadar ayılmak istemese de Allegri oyuncuyu kadroda düşünmüyor ve bunu da öğrencisine iletti. Fenerbahçe transfer komitesi; birkaç gün içinde İtalya'ya gidecek ve hem Milan'la hem de oyuncunur temsilcisiyle masaya oturacak.

San-lacivertliler, Fransız orta sahayı ikna ettiği an transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hafta sonuna kadar transfer netleşecek.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Fofana, 2024 ten bu yana Fransa Milli Takımı'na seçilemiyor. Bunun da nedeni İstikrarlı bir görüntü sergileyememesi. Oyuncu, Dünya Kupası'nda yeniden yer almak için süreklilik sağlamak zorunda.

Fenerbahçe, oyuncuya forma garantisi de vermeyi düşünüyor.

BU SEZON 21 MAÇ

Youssouf Fofana, Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 18, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
