Haber Tarihi: 28 Ocak 2026 10:06 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 10:06

15 tatil uzatıldı mı? | 2026 yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceden duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ikinci dönemin başlayacağı tarih netleşmişti. Okulların 16 Ocak Cuma günü kapanmasıyla milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline adım attı. Yoğun ders temposunu geride bırakan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatilin tadını çıkarırken, veliler ve öğrenciler şimdiden okulların yeniden açılacağı günü merak etmeye başladı.

15 tatil uzatıldı mı? | 2026 yarıyıl tatili uzatıldı mı?
Abone Ol
Karne dağıtımının yapıldığı 16 Ocak Cuma günüyle birlikte birinci dönem sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Eğitim döneminin tamamlanmasının ardından ise en uzun dinlenme süresi olan yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini birinci dönemde 10-14 Kasım tarihleri arasında yaparken, ikinci dönemdeki ara tatil 16 Mart'ta başlayacak.
OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılı başlamadan önce uygulanacak resmi çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle paylaşmıştı. Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başladı ve 16 Ocak Cuma günü sona ererek yarıyıl tatiline girildi.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren "okulların 20 Şubat'a kadar kapalı olacağı" yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönem, herhangi bir değişiklik olmaksızın 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik bir karar bulunmuyor. Sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte başladı. Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle öğrenciler toplamda 16 gün tatil yapmış olacak.

ARA TATİLLER DEVAM EDECEK Mİ?
Son dönemde ara tatillerin kaldırılacağına dair çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, alınan kararların geniş kapsamlı araştırmalar ve detaylı değerlendirmeler sonucunda şekillendiğini vurguladı.

Ara tatillerin devam edip etmeyeceğine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ifade eden Tekin, Bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yapılan analizlerin ardından gerekli adımların atılacağını söyleyen Bakan Tekin, sürecin bilimsel veriler ışığında ele alındığını dile getirdi.

Diğer Haberler

Okan Buruk'un büyük zafer planı! Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'un büyük zafer planı!
Beşiktaş'ta 10 günde 4 transfer geliyor Beşiktaş Beşiktaş'ta 10 günde 4 transfer geliyor
Fenerbahçe'den Fofana çıkarması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Fofana çıkarması!
Beşiktaş'a Atiba'dan golcü önerisi: Promise David Beşiktaş Beşiktaş'a Atiba'dan golcü önerisi: Promise David
Jhon Duran, transfer kararını Fenerbahçe'ye bildirdi Fenerbahçe Jhon Duran, transfer kararını Fenerbahçe'ye bildirdi
'Galatasaray için en doğrusu Pape Gueye' Galatasaray "Galatasaray için en doğrusu Pape Gueye"
Galatasaray'ın hedefi hem zafer hem transfer Türkiye Transferler Galatasaray'ın hedefi hem zafer hem transfer
Menajeri: 'Icardi kafaya takıyor başkan' Galatasaray Menajeri: "Icardi kafaya takıyor başkan"
Galatasaray mucize olmazsa turladı! Galatasaray Galatasaray mucize olmazsa turladı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Youssef Chermiti için teklif!
2
Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a veda: "Bu beni son görüşünüz değil"
3
Beşiktaş, Abraham'ın transferini duyurdu
4
Mourinho: "Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum"
5
Jhon Duran için Avrupa iddiası!
6
Fenerbahçe'den yeniden Ademola Lookman sesleri!
7
Fenerbahçe, golcü transferi için Brezilya semalarında

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.