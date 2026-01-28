28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Beşiktaş'ta 10 günde 4 transfer geliyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Spor Koordinatörü olarak göreve getirdiği Serkan Reçber'den verim alamadı. Direksiyonun başına geçecek olan Kartal'ın patronu, 10 gün içinde 4 transfer yapmayı hedefliyor.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 10 günde 4 transfer geliyor
Beşiktaş'ta büyük umutlarla girilen devre arası transfer dönemi hüsranla geçiyor.

Bitime 10 gün kaldı ama Kartal'da gidenler var, gelen yok. Birçok futbolcuyla temasa geçen Spor Koordinatörü Serkan Reçber, performansıyla sınıfta kaldı.

ADALI DÜMENE GEÇİYOR


Başkan Serdal Adalı da bu durumdan oldukça rahatsız. Adalı, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine göreve getirdiği Reçber'i kızağa çekip, transferde dümenin başına geçecek. Kısa süre kalmasına rağmen Adalı'nın 4 transfer birden yapması bekleniyor.

YALÇIN BEKLİYOR

Reçber ile yolun sonu görünüyor. Başkan Adalı'nın önümüzdeki günlerde radikal kararlar alacağı ve 50 yaşındaki futbol adamının görevine son verebileceği öğrenildi.

Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın da transferleri beklemeye geçti. Eyüpspor maçının ardından "Umarım transferler olur da eksik bölgelerdeki sıkıntıları gideririz" açıklamasıyla sitemde bulundu.

GÖZÜ YILDIZLARDA

Transferde topa giren Başkan Serdal Adalı, gözünü yıldızlara çevirdi. Adalı, Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku için nabız yokluyor. Sakatlığını atlatan tecrübeli golcü için tüm şartlar zorlanacak. Ayrıca, Roma'nın Yunan sol beki Konstantinos Tsimikas da Kartal'ın radarına girdi. Beşiktaş ayrıca, Sunderland'den 25 yaşındaki Wilson Isidor, Wolverhampton'dan 27 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde, West Ham'dan 30 yaşındaki ön libero Tomas Soucek ve 32 yaşındaki kaleci Alphonse Areola ile ilgileniyor.  

