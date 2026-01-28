Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 61saat'e yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır ve Christ Inao Oulai hakkında konuştu.
"OULAI'YI VERMEYELİM"
Adı Galatasaray ile anılan Christ Inao Oulai için konuşan Ahmet Metin Genç "Oulai konusunda, kurumsal mali disiplini ve sürdürülebilirliği adına, genç olduğu için Trabzonspor'a hizmet etmesini istiyoruz. İyi bir bedel olursa başka Oulai buluruz. Bizim bazı hassasiyetlerimiz var. Christ Inao Oulai (40 Milyon € talebi) için başkanın tavrını destekliyorum. Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim." dedi.
"FENERBAHÇE'YE GİDEMEZDİ..."
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Bazı hassasiyetlerimiz var. Yönetime de söyledim. 'Uğurcan, Fenerbahçe'ye giderse meydanda basın toplantısı yaparım' dedim. O haksızlık... İçimize sinmedi." derken, "Galatasaray'a gitti'." hatırlatması üzerine "Ama işte vermeyelim, bir defa rakibine veriyorsun. Niye? Şampiyonluklarımıza ciddi katkı sağladı, değerinden iyi bedelle transfer olurken, yine hizmet etmiştir. Keşke Avrupa'ya gidebilseydi, Galatasaray'a gitmesine üzüldük." dedi.
