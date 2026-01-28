28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Uğurcan Çakır ve Oulai için açıklama!

Uğurcan Çakır ve Christ Inao Oulai için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Uğurcan Çakır ve Oulai için açıklama!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 61saat'e yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır ve Christ Inao Oulai hakkında konuştu.

"OULAI'YI VERMEYELİM"

Adı Galatasaray ile anılan Christ Inao Oulai için konuşan Ahmet Metin Genç "Oulai konusunda, kurumsal mali disiplini ve sürdürülebilirliği adına, genç olduğu için Trabzonspor'a hizmet etmesini istiyoruz. İyi bir bedel olursa başka Oulai buluruz. Bizim bazı hassasiyetlerimiz var. Christ Inao Oulai (40 Milyon € talebi) için başkanın tavrını destekliyorum. Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim." dedi.


"FENERBAHÇE'YE GİDEMEZDİ..."

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Bazı hassasiyetlerimiz var. Yönetime de söyledim. 'Uğurcan, Fenerbahçe'ye giderse meydanda basın toplantısı yaparım' dedim. O haksızlık... İçimize sinmedi." derken, "Galatasaray'a gitti'." hatırlatması üzerine "Ama işte vermeyelim, bir defa rakibine veriyorsun. Niye? Şampiyonluklarımıza ciddi katkı sağladı, değerinden iyi bedelle transfer olurken, yine hizmet etmiştir. Keşke Avrupa'ya gidebilseydi, Galatasaray'a gitmesine üzüldük." dedi.

