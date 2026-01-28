28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Trabzonspor'a sürpriz öneri: Yusuf Sarı

Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Yusuf Sarı, bordo-mavili camiaya önerildi. Sarı, yerli takviyesi doğrultusunda eski takımında yeniden top koşturabilir.

calendar 28 Ocak 2026 13:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a sürpriz öneri: Yusuf Sarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da yerli takviyesi de gündemde. Listeye alınan son isim yabancı değil: Yusuf Sarı.

2019-22 yılları arasında bordo mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Başakşehir'de son maçını 7 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne karşı oynayan Sarı, o tarihten bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Trabzonsporlu kurmayların Sarı için tam teşekküllü bir sağlık raporu istedikleri, gelecek bilgiler ışığında bu transfere yön verecekleri kaydedildi.

1.68 boyundaki futbolcu bu sezon Başakşehir'de 14 maçta forma giydi 3 asist yaptı. Sol kanat ve forvette de oynayabilen Yusuf'un kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Değeri 3.5 milyon euro ve Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 da asist yapmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.