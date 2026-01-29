28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Gabriel Sara: "Kim gelirse gelsin..."

Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Manchester City maçı sonrası konuştu.

29 Ocak 2026 01:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Gabriel Sara: 'Kim gelirse gelsin...'




Galatasaray'ın Manchester City mağlubiyeti sonrası Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara karşılaşması sonrası "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek olmaları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Sara "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kulandı.

