28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-066'
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-165'
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
0-167'
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-265'
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
3-259'
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-066'
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
5-066'
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
2-165'
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-064'
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-167'
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-165'
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
0-067'
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
2-064'
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
0-165'
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-265'
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-265'
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-065'
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
2-166'

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi

FIBA Kadınlar EuroLeague F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 69-67 mağlup ederek hem 10. galibiyetini aldı hem de altılı finale lider olarak yükseldi.

calendar 28 Ocak 2026 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi
FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 69-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.
 
Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.
 
Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
 
Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
 
Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.
 
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
 
Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)
 
Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1
 
Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2
 
1. Periyot: 22-21
 
Devre: 47-34
 
3. Periyot: 53-53
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
