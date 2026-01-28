28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-065'
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-164'
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
0-166'
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-265'
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
3-258'
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-065'
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
5-065'
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
2-164'
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-063'
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-166'
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-164'
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
0-066'
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
2-063'
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
0-164'
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-264'
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-264'
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-064'
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
2-165'

Bursaspor, Emir Kaan'ı kadrosuna kattı

Bursaspor, İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin'i kadrosuna kattı.

calendar 28 Ocak 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Bursaspor, Emir Kaan'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaptan Emir Kaan Gültekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun, sarı-siyahın evladı. Her şey için teşekkürler kaptan!" ifadesi kullanıldı.

Bursaspor ise aynı sosyal medya platformundan paylaştığı videoyla Emir Kaan Gültekin transferini duyurdu.

25 yaşındaki santrfor, bu sezon İstanbul temsilcisinde ligde 14 maçta 5 gol kaydetti.

Öte yandan İstanbulspor, Trabzonspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki sol bek Turan Deniz Tuncer ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

