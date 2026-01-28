Lucas Paqueta, Flamengo'ya imza atıyor!

West Ham United forması giyen Lucas Paqueta, Flamengo'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz temsilcisi ve Flamengo, Brezilyalı yıldızın transferi konusunda 44.3 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
West Ham, Flamengo ile anlaşmasının ardından Paqueta'ya sağlık kontrolleri ve transferi tamamlaması için izin verildiğini açıkladı. 28 yaşındaki yıldız, Brezilya'ya gitmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve Flamengo'ya imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
West Ham United forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Paqueta, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
7 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ
Flamengo altyapısından yetişen Lucas Paqueta, transferin tamamlanmasıyla birlikte 7 yıl aranın ardından Brezilya temsilcisine geri dönmüş olacak.
