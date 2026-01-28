28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

İbrahim Hatipoğlu: "En çok izlenen maç olacak"

İbrahim Hatipoğlu, Manchester City - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Manchester City maçı öncesi Tivibu'ya konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Hatipoğlu, Galatasaray için dünyanın her yerinde çok büyük bir sevgi seli ve bir taraftar topluluğu var. Bugüne kadar hangi ülkeye, hangi şehre gittiysek çok güzel karşılandık. Manchester'da böyle. Herkesin ortak beklentisi çok iyi bir maç oynamak ve buradan güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmak. Buna inanıyoruz." dedi.

Hatipoğlu, "Galatasaray, Avrupa'da neler başardığını geçmişte de bu sene de gösterdi. Bahsettiğiniz gibi özellikle İngiliz takımlarına karşı başarılı oluyoruz genellikle. Çünkü Galatasaray'ın kuruluş amacı bu. Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefi bu, Türk olmayan takımları yenmek. Biz de kulüp olarak bu misyonla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ile buradan güzel güzel bir sonuçla ayrılır, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.


"OKAN HOCA ÇOK İYİ HAZIRLIYOR"

"Galatasaray bu tip maçlara çok iyi hazırlanıyor." diyen Hatipoğlu, "Okan Hocamızın ilk bu sezon Liverpool maçında gördüğümüz, geçen hafta Atletico Madrid karşılaşmasında izlediğimiz gibi çok iyi hazırlıyor takımı bu önemli maçlara ve çok güzel mücadeleler çıkıyor ortaya. Bu maçta da böyle bir mücadele bekliyorum." dedi.

"EN ÇOK İZLENEN MAÇ OLACAK"

Hatipoğlu, "Şuna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç, adayı Manchester City - Galatasaray maçı. Bu güzel maçta Galatasaray kendine yakışanı yapacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
