28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Tatum'dan çarpıcı açıklamalar: "Grizzlies'te olsaydım heykelim dikilirdi"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics gibi büyük bir mirasa sahip olan bir organizasyonda forma giymenin oyuncular üzerinde yarattığı ciddi baskıya değindi.

The Pivot Podcast'te konuşan Tatum, Rajon Rondo, Kevin Garnett gibi kulüp efsanelerinin sık sık tesise gelip oyuncularla konuştuğunu ve özellikle 1986 şampiyonluğunu kazanan jenerasyonun "büyüklüğün ne demek olduğunu" hatırlattığını söyledi.

Bir NBA şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu olarak konuşan Tatum, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an sahip olduğum kariyeri, eğer Grizzlies'te yaşamış olsaydım, arenanın dışında heykelim olurdu."


Celtics'in 18 şampiyonluğuna karşın Memphis Grizzlies'in kupa vitrininde henüz bir NBA şampiyonluğu bulunmuyor. Ja Morant, yedi sezonluk kariyerinde beş kez play-off oynamasına rağmen NBA Finalleri'ne çıkamadı. Buna karşın Tatum, üçüncü sezonunda Doğu Konferansı Finalleri'nde kaybetti, 2022'de Golden State Warriors'a karşı NBA Finalleri'ni kaybetti ve nihayet 2024'te şampiyonluğa ulaştı.

Tatum, Boston'da asıl rakibin "miras" olduğunu vurgularken, Larry Bird ile kıyaslanmanın ancak şampiyonluk standardını karşılamakla mümkün olduğunu dile getirdi. Bill Russell, John Havlicek ve Kevin McHale gibi isimlerin tamamının yüzüklerle anıldığını hatırlatan yıldız oyuncu, bireysel başarının şampiyonluk olmadan eksik kaldığını söyledi.
"Hiçbir zaman 'başaramayan o adam' ya da 'o takım' olarak hatırlanmak istemezsiniz," diye ekledi.

Jayson Tatum, Mayıs 2025'te New York Knicks'e karşı oynanan play-off serisinde yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) sakatlığından bu yana sekiz aydır sahalardan uzak. Şu anda Celtics, Doğu Konferansı'nda 29-17'lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor. Tatum'un yokluğunda Celtics'in düşüş yaşayacağını düşünenlere rağmen, Joe Mazzulla ve Jaylen Brown bu beklentileri boşa çıkardı. Tatum ise yönetimin temkinli yaklaşımına karşın bu sezon geri dönme konusunda ısrarcı. Yıldız oyuncu çalışmalarını sürdürüyor ve genel duruşu oldukça umut verici.

