28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Altin Zeqiri: "Yenemeyeceğimiz takım yok"

Çaykur Rizespor'un Kosovalı oyuncusu Altin Zeqiri, "Bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

calendar 28 Ocak 2026 17:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altin Zeqiri: 'Yenemeyeceğimiz takım yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir FK'nın konuğu olacak.

Mavi-yeşilliler, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman fonksiyonel güç çalışması ve 3'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesinde Kosovalı oyuncu Altin Zeqiri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi performansını değerlendiren Zeqiri, "3'üncü sezonumdayım. Tabii ki buna ben de katılıyorum. İzleyen taraftarlarımız da herkes katılıyordur. Zaman zaman çok iyi dönemlerim oldu. Zaman zaman düştüğüm dönemler de oldu. İyi zamanlar ve kötü zamanlar hep olacaktır ama her geçen gün kendimi geliştirmek için çalıştığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

'HER HAFTA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİR EKİBİZ'

Ligde mağlup edemeyecekleri takım olmadığını söyleyen Zeqiri, "Takımımızdaki kaliteye baktığımız zaman düşük performans sergilemişiz diyebiliriz bu 19 haftada. Çünkü kalitemize bakıldığında puan tablosunda istediğimiz yerde değiliz. Ama ben size şunu da söyleyebilirim ki; takımımız her geçen gün mücadelesini veriyor, her geçen gün kendisini geliştirmek için çabalıyor. Daha en iyimiz ortaya çıkmadı, en iyi şeklimiz önümüzdeki günlerde gelecek. Bizler aslında her hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir ekibiz. Rakip fark etmeksizin biz bunları yapmaya çalışıyoruz, rakibimiz kim olursa olsun. Başakşehir saygı duyulacak bir takım, şu anda gerçekten iyi durumdalar. Sanırım son altı maçlarını kaybetmediler, son dört maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Ama bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


'BENİM FİKRİMCE KOLAY BİR KIRMIZI KARTTI'

Hakem kararlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zeqiri, "Ben çok fazla bu konularda yorumda bulunmayı sevmiyorum. Tabii ki benim burada üçüncü yılım, üç sezondur buradayım, birçok maçta bulundum, birçok maçı izledim. Çoğu zaman hakem kararları bizlerin lehine olmadı. Özellikle son maçta tartışmalı bir pozisyon vardı. Pozisyonun tekrarını izlediğimde kırmızı kart pozisyonu bence, kolay bir kırmızı karttı. Tabii ki hakem kararlarına çok fazla müdahale edemiyoruz, bu konuda çok fazla şey söyleyemiyoruz. Bizim yapmamız gereken her maça en iyi şekilde hazırlanıp her maçta en iyi performansımızı göstermek ve kendimizin değiştirebileceği şeylere odaklanmak" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.