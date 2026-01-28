Yelkencioğlu: 'Pep çok iyi ama Okan Hoca da çok iyi!'

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Manchester City maçı öncesi Tivibu Spor'a konuştu.
Galatasaray'ın geçmiş başarılarına atıfta bulunan Yelkencioğlu, "Her geçen sene artan bir taraftar kitlemiz var. Bizi her tarafta Avrupa'da olsun, Anadolu'da olsun çok güzel destekliyorlar. Bu Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Galatasaray'ın büyüklüğü de tarihinden geliyor. Biliyorsunuz 2000'de UEFA Kupası'nı aldık, Süper Kupa'yı aldık. Dünyada milenyumda UEFA'yı ve Süper Kupayı kazanan tek takım Galatasaray. Bunun haricinde başka çok daha büyük başarılar var. Cumhuriyetimizin 50'inci, 75'inci ve 100'üncü yıllarında da şampiyon olmuş bir takım var. Son 12 senede 14 kupa almış bir takım var. Dolayısıyla Galatasaray her şeyiyle mektebinden tutun, tarihinden tutun, kulübü, üyeleri, sporcuları çok kıymetli çok büyük bir camiayız. Başarılar geldikçe taraftarlarımız çoğalıyor. Galatasaray da gittikçe büyüyor." ifadelerini kullandı.
"1.5 MİLYARLIK KADROLARI VAR"
Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray yöneticisi, "Şimdi geriye doğru baktığımızda Arsenal hariç diğer bütün İngiliz takımlarına karşı bir üstünlüğümüz var. Bilhassa Okan Hoca geldikten sonra bayağı bir etkiliyiz İngiliz takımlarına karşı. Manchester City ile ilk defa oynayacağız diye biliyorum. Manchester City'i söylemeye gerek yok aşağı yukarı bir buçuk 1.5 milyar Euro'luk bir takım. Bütün starları barındıran bir takım. Çok iyi bir hocaları var. Ama bizim de çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir takımımız var. Birbirinden kıymetli oyuncularımız var." dedi.
"YİNE BÖYLE BİR MAÇ OLACAK"
Yelkencioğlu, "Biz büyük takımlara karşı da her zaman çok iyi maçlar çıkarırız. Şimdiye kadar bunları gördük. Yine böyle bir maç olacağına inanıyorum. Ben zaten kaldık diye biliyorum son 24'e, çünkü çok küçük bir ihtimal, bir sürpriz olacağını sanmıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
