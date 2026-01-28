28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Yelkencioğlu: "Pep çok iyi ama Okan Hoca da çok iyi!"

Galatasaray yöneticisi Niyazi Yelkencioğlu, Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2026 14:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yelkencioğlu: 'Pep çok iyi ama Okan Hoca da çok iyi!'
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Manchester City maçı öncesi Tivibu Spor'a konuştu.

Galatasaray'ın geçmiş başarılarına atıfta bulunan Yelkencioğlu, "Her geçen sene artan bir taraftar kitlemiz var. Bizi her tarafta Avrupa'da olsun, Anadolu'da olsun çok güzel destekliyorlar. Bu Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Galatasaray'ın büyüklüğü de tarihinden geliyor. Biliyorsunuz 2000'de UEFA Kupası'nı aldık, Süper Kupa'yı aldık. Dünyada milenyumda UEFA'yı ve Süper Kupayı kazanan tek takım Galatasaray. Bunun haricinde başka çok daha büyük başarılar var. Cumhuriyetimizin 50'inci, 75'inci ve 100'üncü yıllarında da şampiyon olmuş bir takım var. Son 12 senede 14 kupa almış bir takım var. Dolayısıyla Galatasaray her şeyiyle mektebinden tutun, tarihinden tutun, kulübü, üyeleri, sporcuları çok kıymetli çok büyük bir camiayız. Başarılar geldikçe taraftarlarımız çoğalıyor. Galatasaray da gittikçe büyüyor." ifadelerini kullandı.

"1.5 MİLYARLIK KADROLARI VAR"


Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray yöneticisi, "Şimdi geriye doğru baktığımızda Arsenal hariç diğer bütün İngiliz takımlarına karşı bir üstünlüğümüz var. Bilhassa Okan Hoca geldikten sonra bayağı bir etkiliyiz İngiliz takımlarına karşı. Manchester City ile ilk defa oynayacağız diye biliyorum. Manchester City'i söylemeye gerek yok aşağı yukarı bir buçuk 1.5 milyar Euro'luk bir takım. Bütün starları barındıran bir takım. Çok iyi bir hocaları var. Ama bizim de çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir takımımız var. Birbirinden kıymetli oyuncularımız var." dedi.

"YİNE BÖYLE BİR MAÇ OLACAK"

Yelkencioğlu, "Biz büyük takımlara karşı da her zaman çok iyi maçlar çıkarırız. Şimdiye kadar bunları gördük. Yine böyle bir maç olacağına inanıyorum. Ben zaten kaldık diye biliyorum son 24'e, çünkü çok küçük bir ihtimal, bir sürpriz olacağını sanmıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
