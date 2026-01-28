28 Ocak
Cesar Montes için Beşiktaş'a ret!

Lokomotiv Moskova, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki stoper Cesar Montes için yaptığı 7 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmeyecek.

calendar 28 Ocak 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 18:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lokomotiv Moskova, Beşiktaş'tan stoper Cesar Montes için gelen teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper için 7 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifle Lokomotiv Moskova'nın kapısını çaldı.


Meksikalı futbolcunun menajeri Sergio Vizuete de bu teklifi doğruladı. Vizuete, "Lokomotiv ile Beşiktaş, Montes'in transferi konusunda görüşmeler yürütüyor. Cesar, şu anda Rusya'da ve kulübünde sahip olduğu her şeyden memnun. Ancak kulüpler kendi aralarında anlaşır ve bu transferi gerçekleştirmeyi uygun görürse, bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz. Şu an için kişisel sözleşme şartlarıyla ilgili görüşmelere geçilmiş değil. Lokomotiv, Beşiktaş'tan bir teklif aldı ve bonservis bedeli üzerinde pazarlıklar sürüyor. Bundan sonra süreci izleyip bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakacağız." dedi.

TEKLİFE RET HAZIRLIĞI

Sport Express'te yer alan habere göre, Lokomotiv Moskova, bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Rus temsilcisi, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirecek.

Lokomotiv Moskova'nın, Meksikalı stoperi için daha yüksek bir değer biçtiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Cesar Montes, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Montes'in, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

