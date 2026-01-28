Kayaklı koşu sporcuları karlı dağlarda müsabakalara hazırlanıyor

Ağrı'da kırsalda yaşayan çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı, yazın asfaltta kışın da kar kalınlığının bir metreyi bulduğu dağlık alanlarda antrenman yaparak güç depoluyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şehrin kırsal mahallerinden gelen çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı sporcuları, yaz aylarında asfaltta yaptıkları antrenmanları kışın da karlı dağlarda sürdürüyor.Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ve dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte sporcular, haftanın belirli günleri Küpkıran Mahallesi'ndeki dağlık alana minibüslerle getiriliyor.Sporcular, iş makineleri desteğinde karların temizlenmesiyle oluşturulan yaklaşık 2 kilometrelik dik yamaçlı parkurda ağırlıklı olarak teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor.Antrenörler Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Erhan Dursun, Okan Alalma, Hicran Yılmaz ve Fatih Gökçay'ın gözetiminde antrenman yapan sporcular, bölgesel ve ulusal müsabakalarda başarı elde etmek için yoğun çalışıyor.Antrenör Hamza Dursun, AA muhabirine, yaz, kış demeden sporculara en iyi kayak eğitimini vermek için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.Çocukların yetenekli olduğunu dile getiren Dursun, "50'ye yakın sporcumuzla kayaklı koşu antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye Şampiyonası ve oradan da sporcularımızı milli takıma yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle burada çok güzel bir pist açtık. Bu sene kar geç yağdı. Allah'a şükür iyi kar, kalınlığı çok güzel." diye konuştu.Dursun, bir süre önce Erzurum'da yapılan müsabakada sporcularının 9 madalya kazandığını, bütün sporcularının elemeleri geçerek etap yarışmalarına katılmaya hak kazandığını anlattı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gidip yarışacaklarını belirten Dursun, şunları kaydetti:"Ekmeğimizi kardan kazanıyoruz. Hava soğuk olsa da kayaktan zevk alıyoruz. Profesyonel olarak 15 yıl kayaklı koşu sporunu yaptım. Yeri geldi sıfırın altında 40 derecede antrenman yaptık, Sibirya'da bile antrenman yapmışlığımız var. Biz hangi duyguyla antrenman yapmışsak sporcularımıza da aynı duyguyu aşıladığımız için görüyorsunuz pistte onlarca sporcumuz var. Kayağı ayaklarına taktıklarında sevinçlerine şahit oluyoruz. Biz de bu sevinci görünce onlar kadar mutlu oluyoruz."Ailelerin de zaman zaman antrenmanları izleyip çocuklarına destek olduğunu aktaran Dursun, "Bu başarılarını madalyayla taçlandırdıklarında hem çocuklar hem biz çok mutlu oluyoruz. Sporcularımız, köylerden gelip mahallelerde yaşayıp aynı zamanda tarım yapan ailelerin çocuklarından oluşuyor. Ağrı'da imkanlar kısıtlı olduğu için devletimizin desteğiyle çocuklara en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.Sporcu Hamza Yüregil ise 5 yıldır kayak yaptığını ve hedefinin milli formayı giymek olduğunu kaydetti.Nazar Santo da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2 yıl önce kayağa başladığını ve başarılı olduğunu söyledi.