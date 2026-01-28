28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Kayaklı koşu sporcuları karlı dağlarda müsabakalara hazırlanıyor

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 18 yaş altı kayaklı koşu takımında yer alan yaklaşık 50 sporcu, dağlık bölgede oluşturulan yaklaşık 2 kilometrelik dik yamaçlı parkurda antrenman yapıyor.

Kayaklı koşu sporcuları karlı dağlarda müsabakalara hazırlanıyor
Ağrı'da kırsalda yaşayan çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı, yazın asfaltta kışın da kar kalınlığının bir metreyi bulduğu dağlık alanlarda antrenman yaparak güç depoluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şehrin kırsal mahallerinden gelen çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı sporcuları, yaz aylarında asfaltta yaptıkları antrenmanları kışın da karlı dağlarda sürdürüyor.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ve dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte sporcular, haftanın belirli günleri Küpkıran Mahallesi'ndeki dağlık alana minibüslerle getiriliyor.


Sporcular, iş makineleri desteğinde karların temizlenmesiyle oluşturulan yaklaşık 2 kilometrelik dik yamaçlı parkurda ağırlıklı olarak teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor.

Antrenörler Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Erhan Dursun, Okan Alalma, Hicran Yılmaz ve Fatih Gökçay'ın gözetiminde antrenman yapan sporcular, bölgesel ve ulusal müsabakalarda başarı elde etmek için yoğun çalışıyor.

- "Öncelikli hedefimiz Türkiye Şampiyonası"

Antrenör Hamza Dursun, AA muhabirine, yaz, kış demeden sporculara en iyi kayak eğitimini vermek için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Çocukların yetenekli olduğunu dile getiren Dursun, "50'ye yakın sporcumuzla kayaklı koşu antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye Şampiyonası ve oradan da sporcularımızı milli takıma yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle burada çok güzel bir pist açtık. Bu sene kar geç yağdı. Allah'a şükür iyi kar, kalınlığı çok güzel." diye konuştu.

Dursun, bir süre önce Erzurum'da yapılan müsabakada sporcularının 9 madalya kazandığını, bütün sporcularının elemeleri geçerek etap yarışmalarına katılmaya hak kazandığını anlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gidip yarışacaklarını belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Ekmeğimizi kardan kazanıyoruz. Hava soğuk olsa da kayaktan zevk alıyoruz. Profesyonel olarak 15 yıl kayaklı koşu sporunu yaptım. Yeri geldi sıfırın altında 40 derecede antrenman yaptık, Sibirya'da bile antrenman yapmışlığımız var. Biz hangi duyguyla antrenman yapmışsak sporcularımıza da aynı duyguyu aşıladığımız için görüyorsunuz pistte onlarca sporcumuz var. Kayağı ayaklarına taktıklarında sevinçlerine şahit oluyoruz. Biz de bu sevinci görünce onlar kadar mutlu oluyoruz."

- Sporcular, tarım yapan ailelerin çocuklarından oluşuyor

Ailelerin de zaman zaman antrenmanları izleyip çocuklarına destek olduğunu aktaran Dursun, "Bu başarılarını madalyayla taçlandırdıklarında hem çocuklar hem biz çok mutlu oluyoruz. Sporcularımız, köylerden gelip mahallelerde yaşayıp aynı zamanda tarım yapan ailelerin çocuklarından oluşuyor. Ağrı'da imkanlar kısıtlı olduğu için devletimizin desteğiyle çocuklara en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sporcu Hamza Yüregil ise 5 yıldır kayak yaptığını ve hedefinin milli formayı giymek olduğunu kaydetti.

Nazar Santo da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2 yıl önce kayağa başladığını ve başarılı olduğunu söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
