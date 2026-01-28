28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Tammy Abraham, bonservisiyle Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya vererek Cenk Tosun'un ardından tarihinin en yüksek ikinci bonservis gelirini kayıtlarına geçti.

Tammy Abraham, bonservisiyle Beşiktaş tarihine geçti
Beşiktaş'ın Aston Villa'ya bonservisini sattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en yüksek fiyata gönderdiği kulüp tarihinde ikinci futbolcu oldu.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini 21 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sattı.

Tecrübeli santrfor, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon avro bonservis bedeliyle bir başka İngiliz ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'u takip etti.


Rus ekibi Spartak Moskova'ya sezon başında 20,7 milyon avroya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise siyah-beyazlıların en yüksek bonservis rakamını aldığı üçüncü oyuncu konumuna geldi.

- Abraham'ın Türkiye macerası yaklaşık 7 ay sürdü

Tammy Abraham'ın siyah-beyazlı ekipteki macerası yaklaşık 7 ay devam etti.

İstanbul'a 1 Temmuz 2025'te gelen İngiliz golcü, siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede iz bıraktı.

İtalyan temsilcisi Roma'dan sezon başında bonservisi satın alma opsiyonuyla kiralanan Abraham, siyah-beyazlılarda tüm kulvarda 26 maça çıkarken 13 gol atma sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti Roma'dan kiralama ücreti ve bonservis bedeli dahil 15 milyon avroya ulaştı.

- Beşiktaş'ın bu sezonki geliri

Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon takımdan gönderdiği futbolculardan önemli bonservis geliri elde etti.

Beşiktaş, bu sezon Tammy Abraham'dan 21, Gedson Fernandes'den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz'dan 7 milyon avro olmak üzere 48,7 milyon avro kazandı.

Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan Moatasem Al-Musrati'den 2 ve Ernest Muçi'den ise 1 milyon avro kazanç sağladı.

Açıklanan bedellere göre Beşiktaş'ın bu sezon futbolcuların "gidişinden" elde ettiği 51,7 milyon avroluk geliri dikkati çekti.

- En yüksek bedelle satılan 6. futbolcu

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transferiyle Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan 6. oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırmıştı.

Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22'şer milyon avroluk transferleriyle Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncular olarak 4. sırayı paylaştı.

Tammy Abraham ise 21 milyon avroluk bonservis ücretiyle Aston Villa'ya imza attı ve listede 6. sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

 

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli (Avro)
Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Brighton 30 milyon
Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon
Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon
Yusuf Akçiçek Fenerbahçe Al Hilal 22 milyon
Tammy Abraham Beşiktaş Aston Villa 21 milyon
Gedson Fernandes Beşiktaş Spartak Moskova 20,7 milyon
Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon
Kim Min-jae Fenerbahçe Napoli 18,050 milyon
Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 17,5 milyon
Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir. 

