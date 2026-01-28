Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için olası bir takas senaryosu lig genelinde tartışılmaya devam ederken, Miami Heat'in bu yarışta öne çıkan ekiplerden biri olduğu belirtiliyor.içeren bir paketle Heat'in Bucks'ı ikna edebilecek başlıca adaylardan biri olduğu konuşuluyor.Milwaukee cephesindeki belirsizlik ve Bucks yönetiminin olası bir takasa mesafeli yaklaşımına rağmen, Giannis Antetokounmpo için lig genelindeki ilginin halen sürdüğü ifade ediliyor.Marc Stein'e konuşan lig kaynaklarına göre, Bucks'ın gelen teklifleri şu ana kadar geri çevirmesine rağmen, 5 Şubat takas son tarihine kadar Antetokounmpo için bir anlaşma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.Bu çerçevede Stein, Giannis yarışında özellikle Miami Heat'in yakından takip edilmesi gereken bir takım olduğunu vurguladı. Heat yönetiminin, oluşturabilecekleri en güçlü takas paketiyle Bucks'ı ikna edebileceklerine inandıkları aktarılıyor.Stein, Substack yazısında şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Bucks cephesinde Antetokounmpo'nun da sabrının tükenmeye başladığı ifade ediliyor. Dalgalı bir sezon geçiren Milwaukee'de, Yunan yıldızın yeni bir baldır sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması durumu daha da zorlaştırdı. Bucks, mevcut durumda 18-27'lik derecesiyle ligin alt sıralarında yer alıyor.Milwaukee, 2015-16 sezonundan bu yana ilk kez NBA Playoffları'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.Heat ve ligin geri kalanı açısından en büyük soru ise Giannis Antetokounmpo'nun ne zaman resmi olarak takas talebinde bulunacağı. Şu an için Bucks'ın gelen teklifleri sürekli geri çevirmesinin en önemli nedeni, Antetokounmpo'dan bu yönde net bir mesaj gelmemesi olarak gösteriliyor.Ancak Miami Heat'in oluşturabileceği takas paketi, özellikle de Bucks'ın geleceği için önemli bir yapı taşı olabilecek genç uzun Kel'el Ware'in dahil edilmesi sayesinde, Florida ekibinin Giannis'i kadrosuna katma konusunda kendine güvenmesini sağlıyor.