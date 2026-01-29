28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Jose Mourinho: "Yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, tarihi Real Madrid maçı sonrası konuştu! Detaylar...

calendar 29 Ocak 2026 01:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho: 'Yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid'i 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU ZAFER, TARİHİ BİR ZAFER!"

90+8'de kaleci Trupin'in golü sonrası mucizeyi başaran Benfica ile ilgili konuşan Jose Mourinho "Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsun ama yetmiyor, sonra yetiyor sanıyorsun ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk alman gerekiyor... Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real'i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Dragao'da da Trubin son dakikada kafa vuruşu yapmıştı ama hakem korneri vermemişti. Hava toplarında güçlü değiliz ama uzun boylu oyuncu oraya gitti ve Trubin muhteşem bir gol attı. Turnuvadaki geleceğimiz ne olursa olsun, bu zafer tarihi bir zafer. Ekonomik açıdan da önemli ve prestij açısından daha da önemli." dedi.


"YİNE YENİLİRİZ, BENİ O ZAMAN ÖLDÜRÜRSÜNÜZ"

Ayrıca Jose Mourinho "Antonio Silva ve Ivanovic'i oyuna aldığımda, 3-2'nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları oyuna skoru korumak için almıştım ama skorun yeterli olmayacağını ve Real'in bir kişi eksik olduğunu anladığımızda, Nico'yu öne gönderdim. Faul olduğunda, Trubin'e ceza sahasına gitmesini, Dahl'a orta sahada kalmasını söyledim. Luz'da tarihi bir gece oldu...

"BALKONLARDAN ATLAMAYIN!"

Tek istediğim artık biraz saygı! Luz'da tarihi bir gece oldu. İstediğim tek şey biraz saygı. Bu insanların bir kısmının intihar etmemesini ya da balkonlardan atlamamasını rica ediyorum. Sakin olsunlar. Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı..." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.