Rayan Cherki: 'Galatasaray çok iyi'

Manchester City forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray maçının ardından konuştu.



Fransız yıldız, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu yüzden gururluyuz. İyi bir maç çıkardık, kazandık. Bu bizim için çok önemliydi." dedi.



Cherki, "Çok gurur duyuyorum, en iyi kulüplerden birinde oynuyorum ve burada olduğum için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.



