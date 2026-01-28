Tedesco: 'Transfer bizi etkiledi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki FCSB maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, transfer haberlerinin takımı etkilediğini söyledi.
Tedesco, "Transfer dönemlerinde çok fazla dedikodu döner. Bu da tabii ki takımı etkiliyor. Bu konuda yalan söyleyebilirdim ama söylemiyorum. Takımı etkiliyor çünkü o zaman oyuncu geliyor, "Durum nedir, gitmeli miyim, kalmalı mıyım?" diye soruyor. Çünkü kafasında çok fazla soru işareti oluyor. Bu durumun normal olduğunu bilmeliyiz. Her yerde aynı bu durum. Dışarıdan kaynaklanan bir durum bu. Bizim kontrol edebileceğimiz bir durum değil. Pek çok farklı etken, dışarıdan gelen şeyler bunlar. Bizler bunu değiştiremeyiz. Biz neyi değiştirebiliriz, kulüp içerisindeki kültürü değiştirebiliriz." dedi.
Sözlerine devam eden ve oyuncularla konuştuğunu söyleyen Domenico Tedesco, "Oyuncularla her zaman konuşmaya çalışıyorum, özellikle bu konulardan etkilenen oyuncularla. Onlara o güveni ve şeffaflığı gösteriyorum. Şeffaflık çok önemli ki bizler güven içerisinde çalışalım. En önemli şey bu. Ama tabii ki bu tarz durumlarda saha içerisinde etkileniyor. Onlar da bir insan. Bu durumu normal karşılıyorum ve bu şekilde başa çıkmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
