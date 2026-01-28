28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Fuat Çapa: "Hedefimiz yine ilk 5 içerisine girmektir"

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ligde hedeflerin ilk 5 olduğunu dile getirdi.

calendar 28 Ocak 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fuat Çapa: 'Hedefimiz yine ilk 5 içerisine girmektir'
 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ligde hedeflerin ilk 5 olduğunu söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e iyi başladıklarını ve ilk 13 hafta mağlup olmadıklarını hatırlattı.

Hem Avrupa kupalarında hem de ligde iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Çapa, "Uzun süre ligi üçüncü ve dördüncü sırada götürdük ama ne zaman ki sakat oyuncularımız sayı olarak fazla oldu, o zaman sıkıntı yaşamaya başladık, bunu kabul etmemiz lazım. Aynı anda 7 futbolcumuzun sakat olduğu dönemleri geçirdik. Ne yazık ki bunlar da sonuca net şekilde yansıdı." dedi.


Özellikle hücum hattındaki etkili oyuncularının sakatlık yaşadığını dile getiren Çapa, "Bunlardan yoksun oynadığımız bir süreçten geliyoruz. Uzun süreli sakat olan arkadaşlarımızın yerine iki kanat oyuncusu aldık. Buna ilaveten Carlo Holse, Ntcham ve Afrika kupasında bulunan Cherif Ndiaye aramıza döndü. Afonso Sousa ise bireysel antrenmanlara başladı. Onu da en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Yani 7-8 oyuncumuzdan yoksunduk. Bu nedenle kulübemiz son haftalarda zayıf kaldı." ifadelerini kullandı.

Çapa, trasferde strateji değişikliği yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yani bize gelen oyuncular, ismi bilinen oyuncular değildi ama Samsun'a geldikten sonra isimleri duyulan, istenilen oyuncu oldular. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Her yaptığımız transfer yüzde 100 tutacak diye bir garantisi yok. Çünkü bazen oyuncu çok iyi olabilir ama uyum sağlayamayabilir, takım sistemine uymayabilir. Bu, futbolun içinde olan ve yaşanan şeyler. Diğer taraftan şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu takım 13 hafta mağlup olmadı. İyi sonuçlar aldı. Ligi bu süreç içerisinde ilk 3 ve 4'te götürdü. Avrupa kupalarında da lider oldu. Yani bu şunu gösteriyor. Herkes veya takımın yüzde 85-90'ı hazır olduğunda hedeflemiş olduğumuz, sezon başında hedef koyduğumuz yerdeydik."

- "Güzel sonuçları alacağımız günlere döneceğimize eminim"

Halen hedeflerinin çok uzağında olmadıklarının altını çizen Çapa, şunları kaydetti:

"Şu anda hedefimizden uzaklaştık biraz ama iki maç kazandığımız zaman yine oraya gideceğiz. Bu sezonunki hedefimiz yine ilk 5 içerisine girmektir. Çok fazla uzak değiliz. Halen daha Avrupa kupasındayız, halen Türkiye kupasındayız. Yani hedeften uzaklaştığımız veya 'Artık bizim için sezon bitti' diyecek konuma gelmedik. Samsunspor olarak bunu asla demeyeceğiz. Taraftarlarımızın beklentisini, şehrimizin beklentisini çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşıp tekrar o güzel sonuçları alacağımız günlere döneceğimize eminim. İnşallah Kasımpaşa maçıyla da bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz zaman gelen ve mevcut oyuncuların değerli olduğu, bizim için yeni isimlerin Türk futboluna kazandırıldığı, Avrupa'da isimlerinin konuşulduğu ortamları tekrar yaşayacağız."

