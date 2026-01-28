28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Menajeri Süper Lig'e önerdi: Harry Maguire!

Manchester United'ın henüz yeni sözleşme teklif etmediği Harry Maguire, menajeri tarafından Türk ve İtalyan kulüplere önerildi.

calendar 28 Ocak 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Menajeri Süper Lig'e önerdi: Harry Maguire!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United yıldızı Harry Maguire'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve İngiliz devinin yöneticilerinin sözleşme uzatma teklifinde bulunup bulunmama konusunda ikilem yaşadığı belirtildi.

Harry Maguire'in menajeri, sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken İtalya ve Türkiye'deki kulüplerle görüşmelerde bulundu. İngiliz milli stoper, Manchester United ile olan mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesine karşın yeni teklif gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı.

MENAJERİ ÖNERİDE BULUNDU


The Athletic'te yer alan habere göre; Türkiye ve İtalya'daki kulüpler Maguire'in menajeriyle temasa geçti. Görüşmelerin 'tanışma seviyesinde' kaldığı vurgulanırken, Maguire'in yurt dışına transfer olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceği henüz netleşmiş değil...

MOTİVASYONU MANCHESTER UNITED'DA

İngiliz stoperin Manchester'daki hayatında memnun olduğu ve Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine yardımcı olmayı ana hedef olarak belirlediği vurgulandı.

DÜNYANIN EN PAHALI İKİNCİ STOPERİ

32 yaşındaki stoper 2019 yazında Leicester'dan Manchester United'a 87 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Maguire, Gvardiol'un 2023'teki 90 milyon Euro'luk transferine kadar dünyanın en pahalı stoperi olma ünvanına sahipti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
