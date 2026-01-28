Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Foot Mercato, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edilen Jens Hjerto-Dahl için Beşiktaş'ın Norveç ekibi Tromso ile anlaştığını duyurdu.
1,94 boyundaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın 8+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Kariyerinde 122 maça çıkan Jens Hjerto-Dahl, 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Jens Hjerto-Dahl ayrıca Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
