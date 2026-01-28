28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Inter'den Moussa Diaby hamlesi!

Inter, Al-Ittihad forması giyen sağ kanat oyuncusu Moussa Diaby ile ilgileniyor.

calendar 28 Ocak 2026 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter'den Moussa Diaby hamlesi!
Inter, Al-Ittihad forması giyen Moussa Diaby'yi kadrosuna katmak istiyor.

Romano'nun haberine göre, Inter, 26 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun transferi için Al-Ittihad ile görüşüyor.

MASADAKİ DURUM

Inter ve Al-Ittihad arasında yapılan görüşmelere göre transfer için masadaki seçeneğin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu ve opsiyonun 35 milyon euro olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Diaby, 3 gol attı ve 11 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
