Inter'den Moussa Diaby hamlesi!

Inter, Al-Ittihad forması giyen Moussa Diaby'yi kadrosuna katmak istiyor.



Romano'nun haberine göre, Inter, 26 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun transferi için Al-Ittihad ile görüşüyor.



MASADAKİ DURUM



Inter ve Al-Ittihad arasında yapılan görüşmelere göre transfer için masadaki seçeneğin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu ve opsiyonun 35 milyon euro olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Al-Ittihad forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Diaby, 3 gol attı ve 11 asist yaptı.



