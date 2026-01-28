28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı öncesi taraftar desteğiyle güçlü bir mücadele ortaya koyarak puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor, maçın hazırlıklarına başladı.
 
Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Selçuk İnan, Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında oynanan maçı değerlendirdiklerini, o maçtan dersler çıkardıklarını belirterek, hocaları değişse de oyuncu profillerinin büyük ölçüde aynı olduğunu aktardı.
 
Sahalarında, taraftarı önünde Türkiye'nin en güçlü takımlarından biriyle oynayacaklarına dikkati çeken İnan, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan takımın taraftarının bu tür maçları heyecanla beklediğini dile getirdi.
 
İnan, bayram haftası gibi, şölen havasında bir hafta olacağını anlatarak, "Çok heyecanlı, herkes bu maçı bekliyor. Bu tür büyük maçlar tabi oyuncular için de ayrıca çok önemli. Kendilerini farklı hazırlıyorlar. Benim için çok bir şey değişmiyor, karşımda bir rakip görüyorum. Rakibe karşı nasıl güçlü yönlerimizi gösterebiliriz, onların zaafları neler? Bu şekilde çalışıyorum. Yine aynı şekilde çalışacağım. Bir şey değişmeyecek." diye konuştu.
 
Büyük takıma karşı oynamanın bütün oyuncuların, şehrin isteyeceği bir şey olduğunu vurgulayan İnan, "Eğer doğru oynarsak, en az Fenerbahçe kadar mücadele edersek ki daha fazlası gerekiyor bence bu maçta, inşallah bir galibiyet alırız. Sadece takımımın sahada vereceği mücadele ve kazanacağı puan ve puanlara odaklıyım. Sadece ve sadece kendi oyunumuza ve kendi mücadelemizle alacağımız sonuca odaklıyız." ifadelerini kullandı.
 
Selçuk İnan, büyük kulüplere karşı mücadele verdiklerini, ancak tüm takımların kendisine göre sahada aynı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
 
"Mücadele etmelisiniz. Tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunlara karşı oynamak çok da kolay değil. Çünkü çok önemli oyuncuları var. Her ne kadar bazen sahada bütün oyuncularınızı taktik içinde doğru bir şekilde tutsanız da yetenek biraz fark yaratabiliyor. Fenerbahçe'de bu yeteneklerden fazlasıyla var. Mücadelemizi sahaya koyacağız. Şöyle bakıyorum, bu tür maçlarda özellikle büyük takımlara karşı oynadığınız zaman, bütün benliğinizle mücadele ederseniz, her şeyinizi ortaya koyarsanız, zaten karşılığında bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Taraftarlar bunu görüyor. Sonuç tabii ki bununla beraber gelirse ne güzel olur. Çok da mutlu olurum. Ama önceliğim iyi bir oyun ve taraftarlarımızla iyi bir mücadele. Sonrasında ne olacağını beraber göreceğiz."
 
Transfer sürecine de değinen Selçuk İnan, transfer sürecinin açılmasının oyuncu alacakları anlamına gelmediğini, kontenjan sorunları bulunduğunu, takımdan giden oyuncu olursa yerine 2004 doğumlu ve üstü bir oyuncu alabileceklerini sözlerine ekledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.