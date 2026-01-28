28 Ocak
Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı

Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte transferin ayrıntılar...

28 Ocak 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 20:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı






Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, bu transfer kapsamında İngiliz ekibinden Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.


Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

OPSİYONU ZORUNLU

Aston Villa, Yasin Özcan için Beşiktaş ile yapılan anlaşmada "Zorunlu satın alma opsiyonu" yer aldığını açıkladı.

SÖZLEŞME FESİH VE BEŞİKTAŞ

Aston Villa, geçen sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı yaz transfer döneminde Anderlecht'e kiralamıştı.

İngiliz ekibi, Abraham için Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Anderlecht ile yapılan kiralık anlaşmayı feshetti ve Yasin Özcan, Beşiktaş'a imza attı.

KARİYERİ

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.




Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.