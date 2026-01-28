Fazla yapay zeka, teknik direktörü işinden etti!

FK Soçi Sportif Direktörü Andrei Orlov, teknik direktör Roberto Moreno'nun bazı kararlarında yapay zeka destekli sohbet asistanı ChatGPT'nin önerilerini dinlediğini açıkladı.Sportif direktör Orlov'un t-online'a yaptığı açıklamaya göre, Soçi'ye yedi saat farkı bulunan Habarovsk deplasmanı öncesinde yapay zeka, oyuncuların 28 saat uyumadan kalmasını ve sabah 07.00'de antrenman yapmasını önerdi.Orlov, bu planın oyuncular tarafından da anlaşılmadığını belirterek, "Saat 5'te kalkıp 7'de antrenmana çıkmalarının nedenini onlar bile anlamadı" ifadelerini kullandı.Orlov, Kazak forvet Artur Şuşenaçev'in transferinin de yapay zeka tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştiğini savundu. Ancak oyuncu ligde çıktığı 10 maçta gol atamazken, yalnızca kupa maçlarında üç karşılaşmada iki gol kaydedebildi.Orlov, "Moreno için ChatGPT en önemli araçlardan biri haline gelmişti. Asistanlara ve oyunculara karşı empati göstermedi, bu durum ekip tarafından hissedildi" dedi.Robert Moreno ise suçlamaları reddetti. İspanyol gazetesi La Razon'a konuşan Moreno, ChatGPT ya da başka bir yapay zekayı ne maç hazırlığında ne de kadro seçiminde kullandığını belirterek, "Bu iddialar tamamen yanlış" dedi.Şuşenaçev transferinin de yapay zekaya dayanmadığını savunan Moreno, bunun kulüp içi bir süreç olduğunu, kararın sportif direktörlük tarafından alındığını ve kendisinin sadece teknik direktör olarak onay verdiğini ifade etti.