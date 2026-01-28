28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Fazla yapay zeka, teknik direktörü işinden etti!

Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçi'nin yollarını ayırdığı İspanyol teknik direktör Robert Moreno hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

28 Ocak 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Fazla yapay zeka, teknik direktörü işinden etti!
FK Soçi Sportif Direktörü Andrei Orlov, teknik direktör Roberto Moreno'nun bazı kararlarında yapay zeka destekli sohbet asistanı ChatGPT'nin önerilerini dinlediğini açıkladı.

Sportif direktör Orlov'un t-online'a yaptığı açıklamaya göre, Soçi'ye yedi saat farkı bulunan Habarovsk deplasmanı öncesinde yapay zeka, oyuncuların 28 saat uyumadan kalmasını ve sabah 07.00'de antrenman yapmasını önerdi.

Orlov, bu planın oyuncular tarafından da anlaşılmadığını belirterek, "Saat 5'te kalkıp 7'de antrenmana çıkmalarının nedenini onlar bile anlamadı" ifadelerini kullandı.


TRANSFERLERDE DE YAPAY ZEKAYA GÜVENDİ

Orlov, Kazak forvet Artur Şuşenaçev'in transferinin de yapay zeka tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştiğini savundu. Ancak oyuncu ligde çıktığı 10 maçta gol atamazken, yalnızca kupa maçlarında üç karşılaşmada iki gol kaydedebildi.

Orlov, "Moreno için ChatGPT en önemli araçlardan biri haline gelmişti. Asistanlara ve oyunculara karşı empati göstermedi, bu durum ekip tarafından hissedildi" dedi.

MORENO İDDİALARI REDDETTİ: "TAMAMEN ASILSIZ"

Robert Moreno ise suçlamaları reddetti. İspanyol gazetesi La Razon'a konuşan Moreno, ChatGPT ya da başka bir yapay zekayı ne maç hazırlığında ne de kadro seçiminde kullandığını belirterek, "Bu iddialar tamamen yanlış" dedi.

Şuşenaçev transferinin de yapay zekaya dayanmadığını savunan Moreno, bunun kulüp içi bir süreç olduğunu, kararın sportif direktörlük tarafından alındığını ve kendisinin sadece teknik direktör olarak onay verdiğini ifade etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
