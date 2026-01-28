28 Ocak
Clippers, Lawrence Frank ile yola devam ediyor

Los Angeles Clippers, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ile dört yıllık yeni bir sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

28 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler
Los Angeles Clippers, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ile dört yıllık yeni bir sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

The Athletic'ten Joe Vardon ve Sam Amick'in aktardığına göre, kulüp ayrıca ön ofisteki diğer önemli isimlerle de sözleşme uzatmayı planlıyor.

Lawrence Frank, 2014 yılında kolej ve NBA'deki antrenörlük görevlerinin ardından Clippers organizasyonuna katıldı. Doc Rivers'ın ekibinde iki sezon yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevine yükseldi.


Frank, Ağustos 2017'de mevcut görevine getirilirken, kulüp sahibi Steve Ballmer, Doc Rivers'ın yalnızca koçluğa odaklanmasını istemişti.

Clippers, Frank'in liderliği altında kulüp tarihinin en başarılı dönemini yaşadı. Los Angeles ekibi, son sekiz sezonun altısında play-off oynadı ve 2021 yılında kulüp tarihinde ilk kez Batı Konferansı Finalleri'ne yükseldi.

Frank, 2020 yılında Kawhi Leonard'ın transferi ve Paul George takasıyla dikkat çeken büyük bir yaz döneminin ardından NBA Yılın Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

Bu sezon yavaş bir başlangıç yapan Clippers, son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı. Los Angeles temsilcisi, son 18 maçının 15'ini kazanarak Batı Konferansı'nda 10. sıraya kadar yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
