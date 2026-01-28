Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının en kritik virajlarından biri olan Manchester City mücadelesi öncesi, savunma hattının en istikrarlı isimlerinden biri olan Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo'nun sahadaki varlığı, rakibin güçlü hücum hattını durdurmak adına hayati önem taşıyor.

28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak dev karşılaşma öncesinde gelen son bilgilere göre; Wilfried Singo'nun sahada olması bekleniyor. Hafta sonu oynanan yerel lig maçında hafif bir darbe alan ve tedbir amaçlı dinlendirilen oyuncunun, takımla birlikte son antrenmanlara çıktığı ve teknik direktörün görev vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabileceği bildirildi.

Sakatlık: Sağlık ekibinden gelen raporlara göre oyuncunun kasığında oluşan ufak ağrı tamamen geçti. Son kontrollerde oyuncunun %100 hazır olduğu teyit edildi.

Ceza: Singo'nun şu an için UEFA organizasyonlarında herhangi bir kart cezası bulunmuyor. Bu durum, savunma kurgusunu bozmak istemeyen teknik heyetin elini güçlendiriyor.

Manchester City'nin Erling Haaland gibi fizik gücü yüksek forvetlerine karşı Singo'nun hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısı en büyük silah olacak. Savunma hattında liderlik vasfıyla öne çıkan 25 yaşındaki oyuncunun, maçın kilit isimlerinden biri olması öngörülüyor.

Hava ve zemin şartlarının da etkisiyle daha diri bir kadro tercih edecek olan Monaco (veya ilgili takım) cephesinde savunma dörtlüsünün Vanderson, Singo, Kehrer ve Caio Henrique şeklinde kurulması bekleniyor.