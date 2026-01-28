Haber Tarihi: 28 Ocak 2026 12:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 12:38

Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı?

Singo City maçında oynayacak mı? Monaco'nun yıldız savunmacısı Wilfried Singo sakat mı? Manchester City maçı öncesi kadrodaki son gelişmeler ve ilk 11 tahmini.

Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı?
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının en kritik virajlarından biri olan Manchester City mücadelesi öncesi, savunma hattının en istikrarlı isimlerinden biri olan Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo'nun sahadaki varlığı, rakibin güçlü hücum hattını durdurmak adına hayati önem taşıyor.
SINGO CITY MAÇINDA OYNACAK MI?
28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak dev karşılaşma öncesinde gelen son bilgilere göre; Wilfried Singo'nun sahada olması bekleniyor. Hafta sonu oynanan yerel lig maçında hafif bir darbe alan ve tedbir amaçlı dinlendirilen oyuncunun, takımla birlikte son antrenmanlara çıktığı ve teknik direktörün görev vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabileceği bildirildi.

SAKATLIK VE CEZA DURUMU
Sakatlık: Sağlık ekibinden gelen raporlara göre oyuncunun kasığında oluşan ufak ağrı tamamen geçti. Son kontrollerde oyuncunun %100 hazır olduğu teyit edildi.

Ceza: Singo'nun şu an için UEFA organizasyonlarında herhangi bir kart cezası bulunmuyor. Bu durum, savunma kurgusunu bozmak istemeyen teknik heyetin elini güçlendiriyor.

SINGO'NUN CITY MAÇINDAKİ ROLÜ
Manchester City'nin Erling Haaland gibi fizik gücü yüksek forvetlerine karşı Singo'nun hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısı en büyük silah olacak. Savunma hattında liderlik vasfıyla öne çıkan 25 yaşındaki oyuncunun, maçın kilit isimlerinden biri olması öngörülüyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER
Hava ve zemin şartlarının da etkisiyle daha diri bir kadro tercih edecek olan Monaco (veya ilgili takım) cephesinde savunma dörtlüsünün Vanderson, Singo, Kehrer ve Caio Henrique şeklinde kurulması bekleniyor.

Diğer Haberler

Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı? Gündem Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı?
Galatasaray'da sıcak saatler: Pape Gueye Türkiye Transferler Galatasaray'da sıcak saatler: Pape Gueye
Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu!
Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında
Fenerbahçe, 3 eksikle FCSB deplasmanında Fenerbahçe Fenerbahçe, 3 eksikle FCSB deplasmanında
Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: 'Çabuk oynamalısınız' Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: "Çabuk oynamalısınız"
Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi? Gündem Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi?
Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman! Beşiktaş Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman!
Okan Buruk'un büyük zafer planı! Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'un büyük zafer planı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Youssef Chermiti için teklif!
2
Fenerbahçe, golcü transferi için Brezilya semalarında
3
Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a veda: "Bu beni son görüşünüz değil"
4
Mourinho: "Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum"
5
Manchester City - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray mucize olmazsa turladı!
7
Beşiktaş, Abraham'ın transferini duyurdu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.