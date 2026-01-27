27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a veda: "Bu beni son görüşünüz değil"

Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, kısa süren siyah-beyazlı serüvenini duygusal sözlerle veda ederek, kulüp ve taraftarlara teşekkür etti.

calendar 27 Ocak 2026 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a veda: 'Bu beni son görüşünüz değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Her şey için teşekkürler Tammy Abraham. Yolun açık olsun." başlığıyla yapılan paylaşımda, İngiliz futbolcu duygularını dile getirdi.

Beşiktaş macerasının kısa sürdüğünü anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Ne diyebilirim ki? Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun..." açıklamasını yaptı.


Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyle söz eden Abraham, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız ve başkanımız ilk günden beri beni desteklediler. Başkanımız ilk geldiğim gün beni evine davet etmişti. Kendisini bizzat tanıdım. Harika bir insan, çok iyi kalpli, her zaman en iyisini isteyen birisi. Tabii ki çok da baskı altında. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün başkanı olmak zordur ama kendisi harika bir insan. Her zaman tesiste, takımı destekliyor, hocamızla görüşüyor. Hocamız da aynı şekilde harika bir insan. Harika bir teknik direktör, her zaman oyuncularla konuşur. Benimle de ofisinde çok defa konuştu. Kendisini zaman içinde daha iyi tanıdım. Hocamıza, başkanımıza burada olduğum süre içinde bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum."

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil. Buraya gelip maçları izleyeceğim, sizleri destekleyeceğim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki zamanımı sizler özel kıldınız. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam. Teşekkür ederim, sizleri seviyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.