13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0DA
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0DA
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

calendar 13 Mart 2026 19:16
Göle, "Öncelikle Karagümrük'e çok büyük saygı duyuyoruz. Son sıralarda olmalarına rağmen oyun güçleri var ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz de geçen hafta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 3 puan aldık." dedi.

Zeki Murat Göle, orta sahadaki tercihler ve sakat oyuncularla ilgili şu sözleri kullandı:

"5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var.

Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları.

Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında 11'i şu şekilde:




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 26 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Gaziantep FK 26 7 10 9 31 41 31
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Antalyaspor 26 6 7 13 24 39 25
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 23 46 17
