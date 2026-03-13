13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0DA
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0DA
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Fatih Karagümrük'te penaltı itirazı!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maçında penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR kontrolünün ardından oyunun sürmesini istedi.

calendar 13 Mart 2026 20:24
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Fatih Karagümrük, bir pozisyonda penaltı bekledi.

İstanbul ekibinde Larsson, 19. dakikada ceza sahasına girdikten sonra Yiğit Efe'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Karagümrüklü oyuncular, bu dakikada penaltı bekledi.

Hakem Mehmet Türkmen, oyunun sürmesini istedi. Hakem Türkmen, VAR'dan gelen onayın ardından devam kararında kaldı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 26 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Gaziantep FK 26 7 10 9 31 41 31
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Antalyaspor 26 6 7 13 24 39 25
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 23 46 17
