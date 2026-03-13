13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0DA
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0DA
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Bartuğ Elmaz'dan Fenerbahçe'ye karşı bir ilk!

Fatih Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, kiralık geldiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı attığı golle Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti ve sevinmedi.

calendar 13 Mart 2026 20:29
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin erken dakikalarında konuk ekip, sürpriz bir golle öne geçti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Fatih Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Karagümrük'e katılan genç futbolcu, attığı golün ardından sevinç yaşamadı. 

Öte yandan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de eski takımı Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 26 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Gaziantep FK 26 7 10 9 31 41 31
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Antalyaspor 26 6 7 13 24 39 25
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 23 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.