Haber Tarihi: 28 Ocak 2026 10:57 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 10:57

Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi?

2026 yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat tatil iddiaları ve MEB'in resmi 15 tatil takvimi hakkında güncel bilgiler haberimizde.

Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi?
Abone Ol
16 Ocak 2026 tarihinde karnelerin alınmasıyla başlayan yarıyıl tatilinin son günlerine girilirken, internet ortamında yayılan "tatil bir aya uzatıldı" haberleri veliler ve öğrenciler arasında büyük merak uyandırdı. Ancak MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre, mevcut takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2026)
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aylar öncesinden duyurduğu yıllık çalışma takvimine göre;

Tatilin Bitiş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma (Resmi tatilin son günü).

Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi.

Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders ziliyle birlikte okullarına dönecekler.

20 ŞUBAT İDDİALARI GERÇEK Mİ?
Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil" haberleri, herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan dezenformasyon nitelikli bilgilerdir. Bakanlık, olağanüstü bir durum (salgın, doğal afet vb.) yaşanmadığı sürece takvimin planlandığı şekilde işleyeceğini defalarca vurguladı. Bu tür asılsız haberlerin, geçmiş yıllardaki deprem veya pandemi dönemlerine ait eski haberlerin yeniden paylaşılmasıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Diğer Haberler

Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı? Gündem Singo City Maçında Oynayacak mı? Wilfried Singo Sakat mı, Cezalı mı?
Galatasaray'da sıcak saatler: Pape Gueye Türkiye Transferler Galatasaray'da sıcak saatler: Pape Gueye
Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu!
Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında
Fenerbahçe, 3 eksikle FCSB deplasmanında Fenerbahçe Fenerbahçe, 3 eksikle FCSB deplasmanında
Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: 'Çabuk oynamalısınız' Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: "Çabuk oynamalısınız"
Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi? Gündem Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi?
Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman! Beşiktaş Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman!
Okan Buruk'un büyük zafer planı! Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'un büyük zafer planı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Youssef Chermiti için teklif!
2
Fenerbahçe, golcü transferi için Brezilya semalarında
3
Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a veda: "Bu beni son görüşünüz değil"
4
Mourinho: "Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum"
5
Manchester City - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray mucize olmazsa turladı!
7
Beşiktaş, Abraham'ın transferini duyurdu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.