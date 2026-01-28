Haber Tarihi: 28 Ocak 2026 10:57 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ocak 2026 10:57
Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a Kadar Tatil mi?
2026 yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat tatil iddiaları ve MEB'in resmi 15 tatil takvimi hakkında güncel bilgiler haberimizde.
16 Ocak 2026 tarihinde karnelerin alınmasıyla başlayan yarıyıl tatilinin son günlerine girilirken, internet ortamında yayılan "tatil bir aya uzatıldı" haberleri veliler ve öğrenciler arasında büyük merak uyandırdı. Ancak MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre, mevcut takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2026)Milli Eğitim Bakanlığı'nın aylar öncesinden duyurduğu yıllık çalışma takvimine göre;Tatilin Bitiş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma (Resmi tatilin son günü).Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi.Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders ziliyle birlikte okullarına dönecekler.20 ŞUBAT İDDİALARI GERÇEK Mİ?Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil" haberleri, herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan dezenformasyon nitelikli bilgilerdir. Bakanlık, olağanüstü bir durum (salgın, doğal afet vb.) yaşanmadığı sürece takvimin planlandığı şekilde işleyeceğini defalarca vurguladı. Bu tür asılsız haberlerin, geçmiş yıllardaki deprem veya pandemi dönemlerine ait eski haberlerin yeniden paylaşılmasıyla yayıldığı tahmin ediliyor.
