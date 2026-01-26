Eyüpspor - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz izle

Haber Tarihi: 26 Ocak 2026 19:14 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 19:14

Eyüpspor Beşiktaş bedava bein Sports izle | Eyüpspor Beşiktaş maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Eyüpspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları...

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi. Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ


Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

ikas Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal Toure



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek. İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

