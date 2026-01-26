26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
0-142'
26 Ocak
Girona-Getafe
0-040'
26 Ocak
Verona-Udinese
1-1DA
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
0-026'
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
0-142'

Sadettin Saran: "Tek odağımız şampiyonluk"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, "Tek odağımız şampiyonluk." dedi.

calendar 26 Ocak 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran: 'Tek odağımız şampiyonluk'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Saran, burada açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, "Tek odağımız şampiyonluk." dedi.

Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:


"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.

Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur."





  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
