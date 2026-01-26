Beşiktaş'ta ilk: Orkun Kökçü

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda ilki yaşadı.
Milli futbolcu, Eyüpspor karşısında 6. dakikada ağları havalandırdı.
Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerinde ilk kez fileleri sarstı.
25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.
