Beşiktaş'ta yönetime istifa ve transfer tepkisi!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımın Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından yönetime tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, takımları yenik duruma düştükten sonra, "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.
