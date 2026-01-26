26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Sergej Jakirovic'in oğlu Inter'de

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon Jakirovic, Inter'in U23 takımına transfer edildi.

calendar 26 Ocak 2026 15:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Sergej Jakirovic'in oğlu Inter'de
Inter, sürpriz bir transferi açıkladı.

Daha önce ülkemizde Kayserispor'u da çalıştıran Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki oğlu Leon Jakirovic, Inter U23 takımına transfer oldu.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen ve U19 takımına kadar transfer olan sol stoper Leon Jakirovic, Hırvatistan altyaş milli takımlarında da 18 kez forma giydi.


Transferi sonrası konuşan Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter'den Bastoni'ydi. Şimdi onunla birlikteyim." dedi.

Babası Sergej Jakirovic hakkında gelen soruya Leon, "Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
