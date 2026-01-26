26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum!

Ligin 16. haftası tek maçla sona ererken, Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu

calendar 26 Ocak 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum!
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, 26 Ocak Pazartesi oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde namağlup Fenerbahçe arsaVev, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.


Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK: (Ertelendi)

Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)

Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2

Fenerbahçe arsaVev-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor: 18-0

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

1207 Antalyaspor-Galatasaray GAİN: 0-3

Puan durumu

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE ARSAVEV 16 15 1 0 77 3 74 46
2.GALATASARAY GAİN 16 14 0 2 57 8 49 42
3.TRABZONSPOR 16 14 0 2 48 8 40 42
4.ABB FOMGET 16 11 3 2 47 10 37 36
5.YÜKSEKOVASPOR 15 9 3 3 24 7 17 30
6.BEŞİKTAŞ 16 9 2 5 43 14 29 29
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 8 3 4 37 13 24 27
8.HAKKARİGÜCÜ 15 6 3 6 21 16 5 21
9.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR 16 6 1 9 20 25 -5 19
10.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 16 5 2 9 20 36 -16 17
11.ÜNYE KADIN SK 15 5 1 9 20 25 -5 16
12.FATİH VATANSPOR 16 4 4 8 22 49 -27 16
13.1207 ANTALYASPOR 16 4 3 9 18 39 -21 15
14.GAZİANTEP ALG SPOR 16 2 0 14 11 122 -111 6
15.BORNOVA HİTAB SPOR 15 0 0 15 0 45 -45 0
16.BEYLERBEYİ 15 0 0 15 0 45 -45 -3
Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.

