Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum!

TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE ARSAVEV 16 15 1 0 77 3 74 46 2.GALATASARAY GAİN 16 14 0 2 57 8 49 42 3.TRABZONSPOR 16 14 0 2 48 8 40 42 4.ABB FOMGET 16 11 3 2 47 10 37 36 5.YÜKSEKOVASPOR 15 9 3 3 24 7 17 30 6.BEŞİKTAŞ 16 9 2 5 43 14 29 29 7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 8 3 4 37 13 24 27 8.HAKKARİGÜCÜ 15 6 3 6 21 16 5 21 9.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR 16 6 1 9 20 25 -5 19 10.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 16 5 2 9 20 36 -16 17 11.ÜNYE KADIN SK 15 5 1 9 20 25 -5 16 12.FATİH VATANSPOR 16 4 4 8 22 49 -27 16 13.1207 ANTALYASPOR 16 4 3 9 18 39 -21 15 14.GAZİANTEP ALG SPOR 16 2 0 14 11 122 -111 6 15.BORNOVA HİTAB SPOR 15 0 0 15 0 45 -45 0 16.BEYLERBEYİ 15 0 0 15 0 45 -45 -3

Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Ligde namağlup Fenerbahçe arsaVev, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK: (Ertelendi)Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2Fenerbahçe arsaVev-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor: 18-0Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-11207 Antalyaspor-Galatasaray GAİN: 0-3Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: