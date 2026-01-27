27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Sinan Vardar: "Bu camianın sesine kulak ver Beşiktaş!"

Spor yazarı Sinan Vardar, Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

27 Ocak 2026 09:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sinan Vardar: 'Bu camianın sesine kulak ver Beşiktaş!'






Sabah spor yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

İşte Sinan Vardar'ın o yazısı; 

"AVRUPA POTASI AÇISINDAN ÖNEMİ TARTIŞILMAZDI"



"Kayserispor karşısında son dakika golüyle kazanmak Beşiktaş adına çok kıymetliydi. Moral getirdi, nefes aldırdı. Üstelik Fenerbahçe ve Göztepe'nin puan kaybettiği bir haftada Eyüpspor maçının Avrupa potası açısından önemi tartışılmazdı. Kadroyu görünce şunu düşündüm: Abraham yok, Ndidi sakat, Uduokhai kart cezalısı... Buna rağmen Kartal Kayra Yılmaz – Orkun Kökçü orta saha ikilisi doğru bir tercih. Kartal Kayra'yı özellikle beğeniyorum; mücadele ediyor, korkmuyor." 

"KALİTE BÖYLE GÖSTERİLİR"

"Maç başladı, Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştı. Ancak böyle oynarken en büyük tehlike kontra ataktır. Nitekim 3. dakikada Eyüpspor yakaladı o pozisyonu. Ersin olmasa maç çok erken kopabilirdi. Kalecinin hatasını Orkun affetmedi. Uzaklardan, net, kararlı bir vuruş. Beşiktaş formasıyla ilk golü. Aferin Orkun, kalite böyle gösterilir."

"İLK MAÇTAN BERİ AYNI PROBLEM, HALA ÇÖZÜM YOK!"

"Ama sorunlar bitmedi. İlk maçtan beri aynı problem, hâlâ çözüm yok. Golden sonra Eyüpspor'un pozisyonları arttı. İlk yarıda bu kadar pozisyon verilmez. İkinci yarıya Eyüpspor fırtına gibi başladı. 45–55 arası adeta direklerin savaşıydı."

"SON YILLARDA İZLEDİĞİM EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ"

"İkinci yarıda Beşiktaş orta sahası tamamen düştü. Eyüpspor üst üste gelmeye başladı. Gol "geliyorum" diye bağırıyordu ve geldi de. Açık söyleyeyim; ikinci yarının başındaki Beşiktaş, son yıllarda izlediğim en kötü Beşiktaşlardan biriydi."

"BU CAMİANIN SESİNE KULAK VERMEK ZORUNDASIN"

"Taylan Bulut'un 6 milyon Euro'luk bir oyuncu gibi değil, amatörce penaltı yaptırması ise ayrı bir facia. İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu? Emre Akbaba oyuna girince merkez tamamen çöktü. Zaten sıkıntılı olan orta saha, tamamen Eyüpspor'un kontrolüne geçti. Şans mı, kader mi, tartışılır. İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor. Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
