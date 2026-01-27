Fenerbahçe'nin hastalığı yeniden nüksetti. Geçen sezon üst sıradaki takımlara 17 puan bırakan sarı lacivertliler, aynı durumu bu dönem de yaşıyor.
Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde namağlup 3 takımdan biri (Benfica-Porto) olsa da madalyonun öteki yüzünde işler yolunda gitmiyor.
Göztepe ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 7 sırada yer alan takımlar kabusu oldu.
Geride kalan 19 maçta puan kaybının çoğunu bu takımlar karşısında yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon 7 beraberliğin 5'ini ilk 7 basamakta bulunan ekiplerden aldı.
Ligde kaybedilen 14 puanın 10'u bu takımlar karşısında çimlere gömüldü. Göztepe'ye iki maçta 4 puan (0-0/1-1) bırakan sarı-lacivertliler; Samsun (0-0), Galatasaray (1-1) ve Başakşehir'e (1-1) de diş geçiremedi.
Fenerbahçe deja vu yaşadı!
Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da üst sıra takımlarına takıldı, kaybedilen 14 puanın 10'u ilk 7'deki rakiplerden geldi.
Fenerbahçe'nin hastalığı yeniden nüksetti. Geçen sezon üst sıradaki takımlara 17 puan bırakan sarı lacivertliler, aynı durumu bu dönem de yaşıyor.
