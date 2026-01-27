26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

Fenerbahçe deja vu yaşadı!

Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da üst sıra takımlarına takıldı, kaybedilen 14 puanın 10'u ilk 7'deki rakiplerden geldi.

calendar 27 Ocak 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe deja vu yaşadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin hastalığı yeniden nüksetti. Geçen sezon üst sıradaki takımlara 17 puan bırakan sarı lacivertliler, aynı durumu bu dönem de yaşıyor.

Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde namağlup 3 takımdan biri (Benfica-Porto) olsa da madalyonun öteki yüzünde işler yolunda gitmiyor.

Göztepe ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 7 sırada yer alan takımlar kabusu oldu.

Geride kalan 19 maçta puan kaybının çoğunu bu takımlar karşısında yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon 7 beraberliğin 5'ini ilk 7 basamakta bulunan ekiplerden aldı.

Ligde kaybedilen 14 puanın 10'u bu takımlar karşısında çimlere gömüldü. Göztepe'ye iki maçta 4 puan (0-0/1-1) bırakan sarı-lacivertliler; Samsun (0-0), Galatasaray (1-1) ve Başakşehir'e (1-1) de diş geçiremedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.