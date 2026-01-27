27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Juventus, Muani için yeniden devrede

Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Muani'yi geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiralamıştı.

calendar 27 Ocak 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Muani için yeniden devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani için yeniden harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre, İtalyan ekibi, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve bu sezon Tottenham'a kiralanan Muani ile yeniden ilgileniyor.

FESİH GEREKİYOR!

Juventus'un, Fransız golcüyü kadrosuna katması için Tottenham'ın, Muani'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.

JUVENTUS'TA NE YAPTI?


Geçen sezonun ikinci yarısında Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kolo Muani, İtalyan ekibinde 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

SEZON PERFORMANSI

Muani, bu sezon kiralık olarak imza attığı Tottenham'da 23 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • KL
