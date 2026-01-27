Juventus, Muani için yeniden devrede

Juventus, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani için yeniden harekete geçti.The Athletic'te yer alan habere göre, İtalyan ekibi, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve bu sezon Tottenham'a kiralanan Muani ile yeniden ilgileniyor.Juventus'un, Fransız golcüyü kadrosuna katması için Tottenham'ın, Muani'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.Geçen sezonun ikinci yarısında Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kolo Muani, İtalyan ekibinde 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.Muani, bu sezon kiralık olarak imza attığı Tottenham'da 23 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.