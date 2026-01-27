Fernando Muslera: 'Galatasaray hayatımın kararı'

Uruguay futbolunun efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlatırken Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Sarı-kırmızılı kulübü hem sportif hem de insani açıdan hayatında çok özel bir yere koyan Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı.



"GALATASARAY KARİYERİMDE VERDİĞİM EN İYİ KARARDI"



Muslera, Galatasaray'a transferini hayatındaki en doğru adımlardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için anlamını net bir cümleyle özetleyen Muslera,dedi.Galatasaray'ın kendisi için kullandığı "efsane" ifadesine de değinen Muslera, bu unvanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. Kulüple bağının futbolu bıraktıktan sonra da süreceğini vurgulayan deneyimli kaleci, Galatasaray ile halen kulüpler arası iş birliği içinde olduklarını da açıkladı.Muslera, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu söyleyerek,dedi.