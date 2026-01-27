27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fernando Muslera: "Galatasaray hayatımın kararı"

Fernando Muslera, Uruguay'da verdiği röportajda Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Uruguaylı efsane, sarı-kırmızılı kulübü kariyerindeki "en doğru karar" olarak tanımladı.

Fernando Muslera: 'Galatasaray hayatımın kararı'
Uruguay futbolunun efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlatırken Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Sarı-kırmızılı kulübü hem sportif hem de insani açıdan hayatında çok özel bir yere koyan Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı. 

"GALATASARAY KARİYERİMDE VERDİĞİM EN İYİ KARARDI"

Muslera, Galatasaray'a transferini hayatındaki en doğru adımlardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için anlamını net bir cümleyle özetleyen Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim. Hem futbol hem de hayat açısından… Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, iki çocuğum Türkiye'de doğdu ve ailemi orada kurdum" dedi.

KULÜPLER ARASI İŞ BİRLİĞİ

Galatasaray'ın kendisi için kullandığı "efsane" ifadesine de değinen Muslera, bu unvanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. Kulüple bağının futbolu bıraktıktan sonra da süreceğini vurgulayan deneyimli kaleci, Galatasaray ile halen kulüpler arası iş birliği içinde olduklarını da açıkladı.

Muslera, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu söyleyerek, "Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor. Bu bağlar futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösteriyor" dedi.



