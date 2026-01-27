27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'den N'Golo Kante için yeni teklif

Fenerbahçe'nin, N'Golo Kante için kulübü Al-Ittihad'a yeni bir resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

27 Ocak 2026 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den N'Golo Kante için yeni teklif






Transfer çalışmalarını sürdürenFenerbahçe, N'Golo Kante transferinde yeni bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Al-Ittihad'a yeni resmi teklifini iletti.

SÜREÇTE KRİTİK AŞAMA


Fenerbahçe yönetimi, belirsizliği sona erdirmek ve transferi kısa süre içinde netleştirmek için süreci hızlandırdı. Teknik heyet Kante'yi planlamada önemli bir parça olarak görse de, yönetim anlaşma sağlanamazsa alternatif orta saha planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Transferin önündeki temel engel bonservis bedeli. Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında geçmişte 5 milyon euro seviyesine kadar inen görüşmeler olduğu biliniyor. Yeni resmi teklifin bu pazarlığın bir sonraki adımı olduğu, tarafların rakam üzerinde tekrar değerlendirme yapacağı ifade ediliyor.

KANTE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

34 yaşındaki yıldız orta saha, yüksek maaşlı Suudi tekliflerine rağmen Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Al-Ittihad'ın yıllık 30 milyon euro civarındaki yeni sözleşme önerisine rağmen Kante'nin, alacaklarından feragat ederek Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu aktarılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kante, bu sezon 24 maçta 2107 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

KARİYERİ

US Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea formaları giyen Kante, 2018 Dünya Kupası'nı Fransa Milli Takımı ile kazandı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
