Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker'ın burkulmuş ayak bileği nedeniyle en az bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.



Suns'ın en skorer ismi olan Booker, maç başına 25,4 sayı ve 6,2 asist ortalamalarıyla oynarken, sakatlığını cuma günü Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçta yaşadı.



Aynı gün Jalen Green de hamstring sakatlığı geçirdi. Bu karşılaşma, Green'in 33 maçlık sakatlık sürecinin ardından sahalara döndüğü ikinci maçtı. Suns cephesi, Green'in yaşadığı sakatlığın uzun vadeli bir problem olarak görülmediğini belirtti.



