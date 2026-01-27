27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef: Ange Yoan Bonny

Forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Inter forması giyen Ange Yoan Bonny'yi transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef: Ange Yoan Bonny
Göztepe maçında yüzde 82'lik topa sahip olma oranına rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'de, hücum hattı için transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla toplanan transfer komitesi, 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin rotasını belirledi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "bir santrfor bakıyoruz" açıklaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, forvet transferinde Ange-Yoan Bonny ismi öne çıktı.

Daha önce Randal Kolo Muani için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız golcüyü bırakmaya yanaşmaması üzerine rotasını değiştirdi. 

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Inter forması giyen Ange-Yoan Bonny'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere hazırlanıyor.



Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertliler, Corinthians forması giyen 24 yaşındaki santrfor Yuri Alberto'yu da transfer listesine aldı.



PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 26 maça çıkan Bonny, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.



