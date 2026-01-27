Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef: Ange Yoan Bonny

Göztepe maçında yüzde 82'lik topa sahip olma oranına rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'de, hücum hattı için transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla toplanan transfer komitesi, 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin rotasını belirledi.



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "bir santrfor bakıyoruz" açıklaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, forvet transferinde Ange-Yoan Bonny ismi öne çıktı.



Daha önce Randal Kolo Muani için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız golcüyü bırakmaya yanaşmaması üzerine rotasını değiştirdi.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Inter forması giyen Ange-Yoan Bonny'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere hazırlanıyor.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertliler, Corinthians forması giyen 24 yaşındaki santrfor'yu da transfer listesine aldı.Bu sezon Inter formasıyla 26 maça çıkan Bonny, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.