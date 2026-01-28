Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maça çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.
Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.
- "2" numaralı kupada 156. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 101
| 49
| 30
| 22
| 145
| 102
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 42
| 15
| 13
| 14
| 62
| 51
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 297
| 117
| 64
| 116
| 406
| 418